У Німеччині на навчаннях загинув військовий із Нідерландів

28-річний офіцер Збройних Сил Нідерландів загинув удень 12 березня під час військових навчань на полігоні Гоенфельс у німецькій землі Баварія.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосило нідерландське Міноборони.

Інцидент стався під час навчань на бойовій машині піхоти CV90. У результаті 28-річний старший лейтенант був серйозно травмований, легкі поранення також отримав 24-річний солдат.

"Тяжкопораненого старшого лейтенанта вдалося реанімувати на місці події. Обидва постраждалі були доставлені до лікарні. Там офіцер помер від отриманих поранень", – йдеться в повідомленні.

Королівська військова поліція Нідерландів почала розслідування за фактом інциденту. Про нього повідомили сім'ї загиблого та пораненого військових.

Навчання на Гоенфельсі є частиною маршруту перевірки боєготовності німецької бронетанкової піхотної бригади. Для нідерландських військових вони були головним чином пов'язані з майбутнім розгортанням у Литві як частина сил НАТО.

Нагадаємо, минулого тижня на полігоні в Польщі двоє військових отримали несумісні з життям травми під час військових навчань.