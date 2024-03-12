В Германии на учениях погиб военный из Нидерландов

28-летний офицер Вооруженных сил Нидерландов погиб днем 12 марта во время военных учений на полигоне Гоенфельс в немецкой земле Бавария.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявило нидерландское Минобороны.

Инцидент произошел во время учений на боевой машине пехоты CV90. В результате 28-летний старший лейтенант был серьезно травмирован, легкие ранения также получил 24-летний солдат.

"Тяжелораненого старшего лейтенанта удалось реанимировать на месте происшествия. Оба пострадавших были доставлены в больницу. Там офицер скончался от полученных ранений", – говорится в сообщении.

Королевская военная полиция Нидерландов начала расследование по факту инцидента. О нем сообщили семьи погибшего и раненого военных.

Учения на Гоенфельсе являются частью маршрута проверки боеготовности немецкой бронетанковой пехотной бригады. Для нидерландских военных они были главным образом связаны с будущим развертыванием в Литве как часть сил НАТО.

Напомним, на прошлой неделе на полигоне в Польше двое военных получили несовместимые с жизнью травмы во время военных учений.