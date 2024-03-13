У Литві розслідують напад на соратника Навального

Генеральний комісар поліції Литви Ренатас Пожела заявив, що справу про напад на Леоніда Волкова – соратника покійного російського опозиціонера Алексєя Навального – передали елітним криміналістам бюро кримінальної поліції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

"Справу перебрало Литовське бюро кримінальної поліції, кинули величезні сили, як аналітичні, так і фізичні", – зазначив Пожела.

Він додав, що поки зарано говорити про версії нападу на Волкова. На запитання, хто міг за цим стояти, комісар заявив, що "це не громадяни Литви".

"Ви, напевно, зрозуміли, що я хотів сказати. Яким би не був цей алгоритм співпраці, нехай він залишається секретом спецслужб. Але після цієї події алгоритми (співпраці з російськими опозиціонерами, які проживають у Литві) зміняться або будуть удосконалені", – пояснив Пожела.

Комісар запевнив, що серйозно оцінює загрози, пов'язані з російською опозицією, і в поліції не було даних про можливість такого злочину.

"Якби у нас була інформація, ми були б активнішими, запобігли б злочину. Конкретної інформації в нас не було, але ми розуміємо, що загроза щодо цих людей існує, тому є необхідність у співпраці", – пояснив Пожела.

Напад на Волкова стався у Вільнюсі 12 березня ввечері біля його будинку. Нападник почекав, поки той припаркується на подвір'ї, після чого вибив молотком вікно в машині, розпорошив в очі сльозогінний газ і почали бити.

Повідомляють, що росіянин дістав щонайменше 15 ударів, через що в нього зламана рука.

Нещодавно повідомляли, що в Європейській комісії вважають, що причини смерті російського опозиціонера Алексєя Навального має встановити міжнародне розслідування.

За даними ЗМІ, країни Євросоюзу готують пакет санкцій проти близько 30 росіян та російських компаній через смерть Навального.

Нагадаємо, Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.