В Литве расследуют нападение на соратника Навального

Генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела заявил, что дело о нападении на Леонида Волкова – соратника покойного российского оппозиционера Алексея Навального – передали элитным криминалистам бюро криминальной полиции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

"Дело взяло Литовское бюро криминальной полиции, бросили огромные силы, как аналитические, так и физические", – отметил Пожела.

Он добавил, что пока рано говорить о версии нападения на Волкова. На вопрос, кто мог за этим стоять, комиссар заявил, что "это не граждане Литвы".

"Вы, наверное, поняли, что я хотел сказать. Каким бы ни был этот алгоритм сотрудничества, пусть он остается секретом спецслужб. Но после этого события алгоритмы (сотрудничества с российскими оппозиционерами, проживающими в Литве) изменятся или будут усовершенствованы", – пояснил Пожела.

Комиссар заверил, что серьезно оценивает угрозы, связанные с российской оппозицией, и у полиции не было данных о возможности такого преступления.

"Если бы у нас была информация, мы были бы активнее, предотвратили бы преступление. Конкретной информации у нас не было, но мы понимаем, что угроза в отношении этих людей существует, поэтому есть необходимость в сотрудничестве", – пояснил Пожела.

Нападение на Волкова произошло в Вильнюсе 12 марта вечером возле его дома. Нападающий подождал, пока тот припаркуется во дворе, после чего выбил молотком окно в машине, распылил в глаза слезоточивый газ и стал избивать Волкова.

Сообщается, что россиянин получил не менее 15 ударов, из-за чего у него сломана рука.

Недавно сообщалось, что в Европейской комиссии считают, что причины смерти российского оппозиционера Алексея Навального должно установить международное расследование.

По данным СМИ, страны Евросоюза готовят пакет санкций против около 30 россиян и российских компаний из-за смерти Навального.

Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.