В ЄС відреагували на заяви з РФ, що Навальний помер своєю смертю

У Європейській комісії вважають, що причини смерті російського опозиціонера Алексєя Навального має встановити міжнародне розслідування.

Як пише "Європейська правда", про це у середу на брифінгу заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

Стано коментував заяву голови Служби зовнішньої розвідки Росії Сергєя Наришкіна про те, що російський опозиціонер Навальний нібито помер природною смертю.

"Ми вимагаємо незалежного міжнародного розслідування. І лише воно принесе надійну ясність та висновки, яким можна довіряти, про те, як насправді помер пан Навальний. У політичному сенсі ЄС був дуже чітким: смерть пана Навального є результатом залякування та дій проти нього органів влади під керівництвом Кремля", – заявив речник.

Стано також підкреслив, що "дуже мало довіри" викликає усе, що надходить від офіційних представників Росії, особливо після лютого 2022 року, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

За даними ЗМІ, країни Євросоюзу готують пакет санкцій проти близько 30 росіян та російських компаній через смерть Навального.

Раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив про плани перейменувати санкційний режим за порушення прав людини на честь Навального.