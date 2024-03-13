Латвія повернула режим посиленої охорони на кордоні з Білоруссю
З 13 березня Латвія знову запровадила посилений режим охорони кордону з Білоруссю, який діятиме до 12 вересня цього року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Напередодні уряд країни ухвалив рішення запровадити режим посиленої охорони в Лудзенському, Краславському і Аугшдаугавському краях, у Каунатській волості Резекненського краю і Даугавпілсі у зв'язку зі зростанням кількості спроб незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону.
Державна прикордонна охорона Латвії забезпечує безперервну охорону східного кордону, однак у зв'язку зі зростанням кількості спроб незаконного перетину кордону Державній поліції і Національним збройним силам доручили надавати допомогу прикордонникам.
Раніше глава Державної прикордонної охорони (ДПО) Латвії Гунтіс Пуятс заявив про зростання потоку мігрантів, які намагаються нелегально перетнути кордон з боку Білорусі.
Перед цим уряд Латвії ухвалив рішення не відкривати пункт пропуску "Сілене" на кордоні з Білоруссю з огляду на необхідність запобігання незаконному перетину кордону.