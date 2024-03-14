Молдова звинуватила Росію у незаконному друку бюлетенів у Придністров’ї

В уряді Молдови звинуватили Росію у порушенні законів у зв'язку з друком бюлетенів у Придністров'ї для своїх президентських "виборів".

Як пише "Європейська правда", про це сказав молдовський віцепрем’єр Олег Серебрян, повідомляє Euractiv.

"Ці бюлетені, швидше за все, були надруковані прямо там (у Придністров'ї), щоб не перевозити їх через прикордонний перехід", – заявив Серебрян.

За його словами, кордони Молдови контролюються, і немає способу легально ввезти або вивезти бюлетені.

Серебрян підкреслив, що друк бюлетенів у Придністров'ї мав на меті показати Молдові, що регіон не поважає національні закони.

Нещодавно МЗС Молдови оголосило про виклик російського посла Олега Васнецова через повідомлення про відкриття несанкціонованих дільниць для голосування на так званих виборах президента РФ.

Молдовське МЗС дозволило відкрити дільницю для голосування на виборах президента Росії тільки на території посольства РФ у Кишиневі.

У Росії так звані президентські вибори мають відбутись 17 березня, але цього року вперше запровадили триденне голосування (15-17 березня), а на окупованих РФ територіях його взагалі почали проводити достроково.

Російські "вибори" не є реальними виборами в демократичному розумінні, позаяк там немає реальної конкуренції, й очікується, що за рахунок адміністративного ресурсу та репресивної машини чинний президент Владімір Путін забезпечить собі необхідний результат.