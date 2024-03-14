Молдова обвинила Россию в незаконной печати бюллетеней в Приднестровье

В правительстве Молдовы обвинили Россию в нарушении законов в связи с печатью бюллетеней в Приднестровье для своих президентских "выборов".

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал молдовский вице-премьер Олег Серебрян, сообщает Euractiv.

Заместитель премьер-министра Молдовы отметил, что бюллетени были напечатаны на территории непризнанного Приднестровья неслучайно.

"Эти бюллетени, скорее всего, были напечатаны прямо там (в Приднестровье), чтобы не перевозить их через пограничный переход", – заявил Серебрян.

По его словам, границы Молдовы контролируются, и нет способа легально ввезти или вывезти бюллетени.

Серебрян подчеркнул, что печать бюллетеней в Приднестровье имела целью показать Молдове, что регион не уважает национальные законы.

Недавно МИД Молдовы объявил о вызове российского посла Олега Васнецова из-за сообщения об открытии несанкционированных участков для голосования на так называемых выборах президента РФ.

Молдовский МИД разрешил открыть участок для голосования на выборах президента России только на территории посольства РФ в Кишиневе.

В России так называемые президентские выборы должны состояться 17 марта, но в этом году впервые ввели трехдневное голосование (15-17 марта), а на оккупированных РФ территориях его вообще начали проводить досрочно.

Российские "выборы" не являются реальными выборами в демократическом понимании, поскольку там нет реальной конкуренции, и ожидается, что за счет административного ресурса и репрессивной машины действующий президент Владимир Путин обеспечит себе необходимый результат.