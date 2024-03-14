Лідер ультраправих у Нідерландах невдоволений, що йому завадили стати прем'єром

У Нідерландах лідер ультраправої Партії свободи Герт Вілдерс розкритикував політичних конкурентів, які, як він вважає, завадили йому стати прем'єр-міністром.

Заяву Вілдерса наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Лідер ультраправих каже, що з боку його потенційних партнерів по коаліції було "недемократично" накладати вето на його пропозицію очолити наступний уряд.

Він нагадав, що його політсила має 37 місць у парламенті, що на 12 більше, ніж у наступної за кількістю місць партії.

"Ми стали найбільшою партією – я думаю, що я повинен був стати прем'єр-міністром", – сказав Вілдерс.

За його словами, те, що цього не сталося – це "несправедливо, недемократично і конституційно неправильно".

Напередодні Вілдерс оголосив, що знімає свою кандидатуру на посаду наступного прем'єр-міністра, на яку він претендував після перемоги на дострокових парламентських виборах минулого року.

Очільник нідерландських ультраправих визнав, що йому не вдалось заручитись підтримкою всіх партій, з якими він вів переговори про коаліцію.

Між партіями тривалий час виринали помітні суперечності, пов’язані передусім із жорсткою антиімміграційною позицією ультраправих. Тепер вони погодились, що єдиний шлях формування уряду – відмова партійних лідерів від урядових посад.

У такому разі потенційно має бути сформований технократичний кабінет міністрів Нідерландів – сценарій, який почали активно обговорювати ще минулого місяця.

За даними нідерландських ЗМІ, серед потенційних кандидатів у прем’єри розглядають представника Лейбористської партії Кіма Путтерса, який є посередником у коаліційних переговорах, або колишнього депутата-лейбориста Рональда Пластерка.

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