Лидер ультраправых в Нидерландах недоволен, что ему помешали стать премьером

В Нидерландах лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс раскритиковал политических конкурентов, которые, как он считает, помешали ему стать премьер-министром.

Заявление Вилдерса приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Лидер ультраправых говорит, что со стороны его потенциальных партнеров по коалиции было "недемократично" накладывать вето на его предложение возглавить следующее правительство.

Он напомнил, что его политсила имеет 37 мест в парламенте, что на 12 больше, чем у следующей по количеству мест партии.

"Мы стали самой большой партией – я думаю, что я должен был стать премьер-министром", – сказал Вилдерс.

По его словам, то, что этого не произошло – это "несправедливо, недемократично и конституционно неправильно".

Накануне Вилдерс объявил, что снимает свою кандидатуру на должность следующего премьер-министра, на которую он претендовал после победы на досрочных парламентских выборах в прошлом году.

Глава нидерландских ультраправых признал, что ему не удалось заручиться поддержкой всех партий, с которыми он вел переговоры о коалиции.

Между партиями долгое время возникали заметные противоречия, связанные прежде всего с жесткой антииммиграционной позицией ультраправых. Теперь они согласились, что единственный путь формирования правительства – отказ партийных лидеров от правительственных должностей.

В таком случае потенциально должен быть сформирован технократический кабинет министров Нидерландов – сценарий, который начал активно обсуждаться еще в прошлом месяце.

По данным нидерландских СМИ, среди потенциальных кандидатов в премьеры рассматривают представителя Лейбористской партии Кима Путтерса, который является посредником в коалиционных переговорах, или бывшего депутата-лейбориста Рональда Пластерка.

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