МЗС РФ викликає посла Австрії через видворення "дипломатів"
До Міністерства закордонних справ Росії буде викликаний посол Австрії у відповідь на рішення Відня видворити двох російських "дипломатів".
Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на МЗС РФ, пише "Європейська правда".
"Посол Австрії буде викликаний до МЗС Росії", – сказали у російському міністерстві.
Раніше російська сторона обурилась рішенню Австрії і заявила, що "відповідальність за наслідки цілком лежить на австрійській владі".
У Москві також пообіцяли "своєчасно вжити" заходи у відповідь.
Нагадаємо, в середу стало відомо, що МЗС Австрії вирішило оголосити двох працівників посольства РФ персонами нон грата через те, що їхня діяльність несумісна з дипломатичним статусом.
Такий крок відомство ухвалило після повідомлень у ЗМІ про те, що Росія може використовувати своїх дипломатів для розвідувальної діяльності.