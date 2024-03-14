МИД РФ вызывает посла Австрии из-за выдворения "дипломатов"

В Министерство иностранных дел России будет вызван посол Австрии в ответ на решение Вены выдворить двух российских "дипломатов".

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на МИД РФ, пишет "Европейская правда".

"Посол Австрии будет вызван в МИД России", – сказали в российском министерстве.

Ранее российская сторона возмутилась решению Австрии и заявила, что "ответственность за последствия полностью лежит на австрийских властях".

В Москве также пообещали "своевременно принять" ответные меры.

Напомним, в среду стало известно, что МИД Австрии решил объявить двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата из-за того, что их деятельность несовместима с дипломатическим статусом.

Такой шаг ведомство приняло после сообщений в СМИ о том, что Россия может использовать своих дипломатов для разведывательной деятельности.