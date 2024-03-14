Генсек НАТО радий, що його батьківщина нарешті витрачатиме 2% ВВП на оборону

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримав наміри уряду Норвегії, звідки він родом, до кінця 2024 року витрачати на оборону мінімальні 2% ВВП.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав норвезькому мовнику NRK.

За словами Столтенберга, наміри Норвегії витрачати 2% ВВП на оборону вже цього року – "це гарна новина".

"Це важливо, тому що ми живемо в більш небезпечному світі. Але НАТО стає сильнішим не в останню чергу тому, що дедалі більше країн НАТО інвестують більше коштів в оборону", – додав він.

Генсек Альянсу заперечив, що він тиснув на норвезьку владу, аби вона якнайшвидше виконувала встановлений цільовий показник витрат на оборону.

"Це не більше ніж звичайний діалог, який я веду з усіма урядами. Я заохочую їх до якнайшвидшого досягнення цілей НАТО. Я сказав про це Норвегії і усім іншим країнам НАТО. Тому я задоволений, і це добре, що Норвегія зараз слідкує за цим", – підсумував Столтенберг.

Як повідомлялось, Норвегія має намір досягти цільового показника НАТО у 2% від ВВП на оборонні витрати вже у 2024 році – на два роки раніше, ніж планували.

Цьогоріч, крім того, європейські члени Альянсу спільно вперше витрачатимуть у середньому понад 2% ВВП на оборону.