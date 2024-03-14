Генсек НАТО рад, что его родина наконец будет тратить 2% ВВП на оборону

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал намерения правительства Норвегии, откуда он родом, до конца 2024 года тратить на оборону минимальные 2% ВВП.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал норвежскому вещателю NRK.

По словам Столтенберга, намерения Норвегии тратить 2% ВВП на оборону уже в этом году – "это хорошая новость".

"Это важно, потому что мы живем в более опасном мире. Но НАТО становится сильнее не в последнюю очередь потому, что все больше стран НАТО инвестируют больше средств в оборону", – добавил он.

Генсек Альянса отрицает, что он давил на норвежскую власть, чтобы она как можно быстрее выполняла установленный целевой показатель расходов на оборону.

"Это не более чем обычный диалог, который я веду со всеми правительствами. Я поощряю их к скорейшему достижению целей НАТО. Я сказал об этом Норвегии и всем другим странам НАТО. Поэтому я доволен, и это хорошо, что Норвегия сейчас следит за этим", – подытожил Столтенберг.

Как сообщалось, Норвегия намерена достичь целевого показателя НАТО в 2% от ВВП на оборонные расходы уже в 2024 году – на два года раньше, чем планировали.

В этом году, кроме того, европейские члены Альянса совместно впервые будут тратить в среднем более 2% ВВП на оборону.