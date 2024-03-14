Білий дім відреагував на пропозицію спікера Джонсона дати допомогу Україні в кредит

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Білий дім продовжує підтримувати законопроєкт щодо допомоги Україні, ухвалений минулого місяця Сенатом США.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у коментарі "Голосу Америки".

Відповідаючи на питання про ставлення до пропозиції спікера Палати представників Майка Джонсона – який підтримує надання Україні фінансової допомоги в кредит – Кірбі вказав, що Білий дім віддає перевагу сенатському законопроєкту.

"Ми вважаємо, що той законопроєкт, який був ухвалений у Сенаті, дуже добре відповідає нашому сильному бажанню продовжувати підтримувати Україну. Він добре відповідає потребам оборони України, а також потребам оборони Ізраїлю та іншим питанням нашої національної безпеки в усьому світі", – зазначив представник Білого дому.

"Тож ми продовжуємо закликати спікера Джонсона винести цей законопроєкт на розгляд, проголосувати за нього та рухатися далі. Ми знаємо, що є сильна підтримка його в обох партій, якщо буде можливість голосувати", – додав він.

Раніше Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями сказав, що його палата підготує свій проєкт для підтримки України, який може запропонувати підтримку у вигляді кредиту або ленд-лізу з міркувань захисту інтересів американських платників податків.

Напередодні міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в уряді України готові погодитись на фіндопомогу від США в кредит, щоб прискорити її схвалення в Конгресі.

У Державному департаменті США, коментуючи ідею про допомогу у вигляді кредиту, заявили, що "обтяжувати Україну мільярдним зовнішнім боргом" в умовах повномасштабної війни не є доречним.