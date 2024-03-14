Белый дом отреагировал на предложение спикера Джонсона дать помощь Украине в кредит

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Белый дом продолжает поддерживать законопроект о помощи Украине, принятый в прошлом месяце Сенатом США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в комментарии "Голосу Америки".

Отвечая на вопрос об отношении к предложению спикера Палаты представителей Майка Джонсона – который поддерживает предоставление Украине финансовой помощи в кредит – Кирби указал, что Белый дом отдает предпочтение сенатскому законопроекту.

"Мы считаем, что тот законопроект, который был принят в Сенате, очень хорошо соответствует нашему сильному желанию продолжать поддерживать Украину. Он хорошо отвечает потребностям обороны Украины, а также потребностям обороны Израиля и другим вопросам нашей национальной безопасности во всем мире", – отметил представитель Белого дома.

"Поэтому мы продолжаем призывать спикера Джонсона вынести этот законопроект на рассмотрение, проголосовать за него и двигаться дальше. Мы знаем, что есть сильная поддержка его в обеих партий, если будет возможность голосовать", – добавил он.

Ранее Джонсон в общении с сенаторами-республиканцами сказал, что его палата подготовит свой проект для поддержки Украины, который может предложить поддержку в виде кредита или ленд-лиза из соображений защиты интересов американских налогоплательщиков.

Накануне министр юстиции Денис Малюська заявил, что в правительстве Украины готовы согласиться на финпомощь от США в кредит, чтобы ускорить ее одобрение в Конгрессе.

В Государственном департаменте США, комментируя идею о помощи в виде кредита, заявили, что "обременять Украину миллиардным внешним долгом" в условиях полномасштабной войны неуместно.