Беларусь ввела экономические санкции против Литвы из-за закрытия двух КПП

Правительство Беларуси 14 марта решило ввести "вынужденные меры" в ответ на закрытие Литвой двух пограничных пунктов пропуска.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пропагандистское информагентство Беларуси БЕЛТА.

Постановление белорусского правительства предусматривает запрет на импорт из Литвы отдельных товаров, в частности пищевых продуктов, строительных изделий и бытовой техники.

Отдельным решением Беларусь ввела запрет на перемещение через белорусско-литовскую границу ряда товаров независимо от страны их происхождения – это в частности одежда и запасные части к транспортным средствам, а также шины, алкогольная продукция и другие товары.

"Это негативно скажется на работе многочисленных литовских логистических операторов и приведет к ощутимой потере их доходов в связи с существенным сокращением товарооборота", – заявило белорусское Министерство иностранных дел.

Там также анонсировали аналогичные санкции против Латвии, которая ранее в этом году ввела эмбарго на импорт "ряда белорусских товаров продовольственной группы".

Литва с 1 марта закрыла два пропускных пункта на границе с Беларусью – "Лаворишкес" и "Райгардас". Отныне на литовско-белорусской границе остаются работать только пункты "Мядининкай" и "Шальчининкай", но на них действуют ограничения – движение пешеходов и велосипедистов запрещено.

В белорусском МИД тогда назвали это решение политически мотивированным и частью "предвыборной кампании".