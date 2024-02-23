Білорусь погрожує Литві через закриті пункти пропуску

Міністерство закордонних справ Білорусі відреагувало на рішення Литви закрити два прикордонні пункти пропуску.

Заяву білоруського відомства наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

У білоруському МЗС назвали це рішення політично мотивованим і частиною "передвиборчої кампанії".

У відомстві також заявили, що причини, наведені Литвою для рішення закрити пункти пропуску, є "смішними", і що Мінськ "змушений мстити у відповідь на недружні рішення Вільнюса".

У середу уряд Литви ухвалив рішення закрити з 1 березня прикордонні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю "Лаворішкес" і "Райгардас".

Влітку минулого року Литва закрила ще два прикордонні пункти на білоруському кордоні – "Шумскас" і "Тверячюс".

Перед цим Міністерство закордонних справ Литви запропонувало уряду країни розірвати чинні угоди про торговельно-економічне співробітництво, підписані з Росією та Білоруссю два десятиліття тому.