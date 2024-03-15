Сунак положил конец спекуляциям о проведении выборов 2 мая

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак исключил проведение парламентских выборов 2 мая, заявив, что вместо этого они состоятся позже в этом году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

"Через несколько недель, 2 мая, у нас состоятся выборы в местные органы власти, выборы комиссаров полиции и криминальной полиции, мэров. Парламентских выборов в этот день не будет", – заявил он в интервью телеканалу ITV.

То, что Сунак четко не исключал голосования в мае, привело к появлению слухов о возможности проведения досрочных выборов, если премьер посчитает, что его позиции окажутся под угрозой.

По данным Bloomberg, помощники Сунака, скорее всего, рассматривают возможность проведения выборов осенью, хотя некоторые законодатели от правящей Консервативной партии предполагают, что другой возможной датой может быть июль.

Его заявление положило конец недельным спекуляциям в парламенте о том, что премьер-министр может стремиться провести досрочные выборы.

Согласно недавнему опросу общественного мнения, проведенному YouGov, правящая в Британии консервативная партия потерпит ошеломляющее поражение на выборах.

Премьер Британии Риши Сунак, который имеет право назначить выборы, когда захочет, но не позднее января 2025 года, подчеркнул, что его "рабочее предположение" заключается в том, что выборы состоятся во второй половине 2024 года.

В июле рейтинг поддержки Сунака среди всех британцев упал до самого низкого уровня с момента назначения на должность.