Прем'єрка Латвії підтримує проведення тренувальної місії НАТО в Україні

Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня заявила, що підтримує ідею відправити війська НАТО в Україну для навчання ЗСУ, після того, як президент Франції Емманюель Макрон дав зрозуміти, що він відкритий для такого кроку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg під час візиту у Вашингтон.

За словами глави уряду Латвії, вона хотіла б, щоб Альянс дійшов до того, щоб "ми проводили там (на території України) навчання". Водночас Сіліня підкреслила, що присутність військ НАТО на території України вимагатиме консенсусу між членами Альянсу.

"Якщо ця пропозиція буде опрацьована й розширена, можливо, ми ухвалимо рішення про проведення навчань всередині країни. Ми повинні проаналізувати, як ситуація виглядає з точки зору НАТО, а не лише з точки зору Латвії", – зазначила Сіліня.

Вона також заявила, що залишає Вашингтон з більшим оптимізмом щодо перспектив подальшого фінансування України з боку США після того, як члени Конгресу від обох партій повідомили їй, що пропозиції щодо підтримки Києва, швидше за все, будуть винесені на голосування в Палаті представників.

"Я налаштована більш оптимістично, тому що говорила з деякими конгресменами, які кажуть, що знайшли певний процедурний шлях, як вони можуть досягти результату та знайти певний компроміс", – сказала Сіліня.

Раніше міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш похвалив французького президента Емманюеля Макрона за зміну поглядів щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Як відомо, в останні тижні саме президент Франції ініціював дискусію про можливість відправлення західних військ в Україну для небойових місій, а також заявив, що в питанні підтримки Києва для Парижа "немає червоних ліній".

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