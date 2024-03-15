Премьер Латвии поддерживает проведение тренировочной миссии НАТО в Украине

Премьер Латвии Эвика Силиня заявила, что поддерживает идею отправить войска НАТО в Украину для обучения ВСУ, после того как президент Франции Эмманюэль Макрон дал понять, что он открыт для такого шага.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью Bloomberg во время визита в Вашингтон.

По словам главы правительства Латвии, она хотела бы, чтобы Альянс дошел до того, чтобы "мы проводили там (на территории Украины) обучение". В то же время Силиня подчеркнула, что присутствие войск НАТО на территории Украины потребует консенсуса между его членами.

"Если это предложение будет проработано и расширено, возможно, мы примем решение о проведении учений внутри страны. Мы должны проанализировать, как ситуация выглядит с точки зрения НАТО, а не только с точки зрения Латвии", – отметила Силиня.

Она также заявила, что покидает Вашингтон с большим оптимизмом относительно перспектив дальнейшего финансирования Украины со стороны США после того, как члены Конгресса от обеих партий сообщили ей, что предложения по поддержке Киева, скорее всего, будут вынесены на голосование в Палате представителей.

"Я настроена более оптимистично, потому что говорила с некоторыми конгрессменами, которые говорят, что нашли определенный процедурный путь, как они могут достичь результата и найти определенный компромисс", – сказала Силиня.

Ранее министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш похвалил французского президента Эмманюэля Макрона за изменение взглядов относительно полномасштабного российского вторжения в Украину.

Как известно, в последние недели именно президент Франции инициировал дискуссию о возможности отправки западных войск в Украину для небоевых миссий, а также заявил, что в вопросе поддержки Киева для Парижа "нет красных линий".

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