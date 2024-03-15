В Естонії росіянина оштрафували на 400 євро за георгіївську стрічку

Громадянина РФ, який прямував з Естонії в Росію, оштрафували на прикордонному пункті в Нарві за георгіївську стрічку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

14 березня на КПП "Нарва-1" прикордонники помітили на рюкзаку росіянина георгіївську стрічку, повідомила в п'ятницю Ідаська префектура.

Чоловікові пояснили, що подібна символіка заборонена в Естонії. Після цього громадянина Росії оштрафували на 400 євро і дозволили йому продовжити шлях до російського Івангорода. Стрічку вилучили.

Нагадаємо, що ще 2022 року в Естонії набув чинності закон про заборону використання у громадському просторі символіки, яка позначає схвалення війни Росії проти України.

Відтоді естонські ЗМІ час від часу повідомляють про подібні інциденти зі штрафами. Наприклад, у листопаді у Нарві виписали штраф водієві за георгіївську стрічку, що висіла на дзеркалі автомобіля з фінськими номерами.