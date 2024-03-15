В Эстонии россиянина оштрафовали на 400 евро за георгиевскую ленту

Гражданина РФ, направлявшегося из Эстонии в Россию, оштрафовали на пограничном пункте в Нарве за георгиевскую ленту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

14 марта на КПП "Нарва-1" пограничники заметили на рюкзаке россиянина георгиевскую ленту, сообщила в пятницу Идасская префектура.

Мужчине объяснили, что подобная символика запрещена в Эстонии. После этого гражданина России оштрафовали на 400 евро и разрешили ему продолжить путь в российский Ивангород. Ленту изъяли.

Напомним, что еще в 2022 году в Эстонии вступил в силу закон о запрете использования в общественном пространстве символики, которая обозначает одобрение войны России против Украины.

С тех пор эстонские СМИ время от времени сообщают о подобных инцидентах с штрафами. Например, в ноябре в Нарве выписали штраф водителю за георгиевскую ленту, висевшую на зеркале автомобиля с финскими номерами.