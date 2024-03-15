Республіканці в Конгресі дедалі більше обговорюють допомогу Україні за рахунок активів РФ

Республіканці в Палаті представників активізують роботу над власним пакетом підтримки України, тоді як все більшої популярнсті у їхній партії набуває ідея конфіскації російських активів для оплати військової допомоги Києву.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Голова комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол від республіканців заявив, що одним із джерел фінансування допомоги, що стає все більш популярним серед його однопартійців, є конфісковані російські активи.

Водночас конгресмен-республіканець Френч Гілл заявив, що конфіскація російських активів "повинна" бути частиною законопроєкту.

За словами Маккола, він працює "над тим, як рухатися вперед" щодо допомоги Україні. Він повідомив, що також обговорював з колегами можливість надання Києву кредитів замість грантів, щоб зменшити витрати для платників податків та заручитися більшою підтримкою однопартійців.

За даними ЗМІ, республіканський спікер Джонсон дав зрозуміти, що Палата представників підготує свій проєкт допомоги Україні, який може запропонувати підтримку у вигляді кредиту або ленд-лізу.

Напередодні міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в уряді України готові погодитись на фіндопомогу від США в кредит, щоб прискорити її схвалення в Конгресі.

У Державному департаменті США, коментуючи ідею про допомогу у вигляді кредиту, заявили, що "обтяжувати Україну мільярдним зовнішнім боргом" в умовах повномасштабної війни не є доречним.