Республиканцы в Конгрессе все больше обсуждают помощь Украине за счет активов РФ

Республиканцы в Палате представителей активизируют работу над собственным пакетом поддержки Украины, в то время как все большую популярность в их партии приобретает идея конфискации российских активов для оплаты военной помощи Киеву.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол от республиканцев заявил, что одним из источников финансирования помощи, который становится все более популярным среди его однопартийцев, являются конфискованные российские активы.

В то же время конгрессмен-республиканец Фрэнч Хилл заявил, что конфискация российских активов "должна" быть частью законопроекта.

По словам Маккола, он работает "над тем, как двигаться вперед" по помощи Украине. Он сообщил, что также обсуждал с коллегами возможность предоставления Киеву кредитов вместо грантов, чтобы уменьшить расходы для налогоплательщиков и заручиться большей поддержкой однопартийцев.

По данным СМИ, республиканский спикер Джонсон дал понять, что Палата представителей подготовит свой проект помощи Украине, который может предложить поддержку в виде кредита или ленд-лиза.

Накануне министр юстиции Денис Малюська заявил, что в правительстве Украины готовы согласиться на финпомощь от США в кредит, чтобы ускорить ее одобрение в Конгрессе.

В Государственном департаменте США, комментируя идею о помощи в виде кредита, заявили, что "обременять Украину миллиардным внешним долгом" в условиях полномасштабной войны неуместно.