Байден у День Святого Патрика прийме прем'єра Ірландії у Білому домі

Президент США Джо Байден прийме прем'єр-міністра Ірландії Лео Варадкара в п'ятницю на щорічному заході з нагоди Дня Святого Патрика в Білому домі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Варадкар вирушає до Вашингтона на тлі того, що частина ірландської делегації бойкотує цей захід через ставлення Байдена до війни Ізраїлю в секторі Гази.

Сам ірландський прем'єр сказав, що скористається нагодою, щоб розповісти Байдену про те, "що відчуває ірландський народ" стосовно війни на Близькому Сході.

"А саме: ми хочемо негайного припинення вогню, припинення вбивств, звільнення заручників без жодних умов, постачання продовольства і медикаментів в Газу", – зазначив він.

Ірландія традиційно є одним з найзапекліших критиків політики Ізраїлю щодо палестинців.

Білий дім повідомив, що Байден обговорить з прем'єром Ірландії підтримку України, координацію дій щодо війни на Близькому Сході та підтвердить свою підтримку Белфастської угоди/Угоди Страсної п'ятниці.

Байден часто говорить про своє ірландське походження і любить цитувати ірландських поетів.

У понеділок Білий дім анонсував візит прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали до Сполучених Штатів 15 квітня, під час якого той проведе переговори з Байденом.

Крім того, цього тижня Байден зустрічався з президентом Польщі Анджеєм Дудою і прем’єром Дональдом Туском.