Байден у День Святого Патрика прийме прем'єра Ірландії у Білому домі
Президент США Джо Байден прийме прем'єр-міністра Ірландії Лео Варадкара в п'ятницю на щорічному заході з нагоди Дня Святого Патрика в Білому домі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Варадкар вирушає до Вашингтона на тлі того, що частина ірландської делегації бойкотує цей захід через ставлення Байдена до війни Ізраїлю в секторі Гази.
Сам ірландський прем'єр сказав, що скористається нагодою, щоб розповісти Байдену про те, "що відчуває ірландський народ" стосовно війни на Близькому Сході.
"А саме: ми хочемо негайного припинення вогню, припинення вбивств, звільнення заручників без жодних умов, постачання продовольства і медикаментів в Газу", – зазначив він.
Ірландія традиційно є одним з найзапекліших критиків політики Ізраїлю щодо палестинців.
Білий дім повідомив, що Байден обговорить з прем'єром Ірландії підтримку України, координацію дій щодо війни на Близькому Сході та підтвердить свою підтримку Белфастської угоди/Угоди Страсної п'ятниці.
Байден часто говорить про своє ірландське походження і любить цитувати ірландських поетів.
У понеділок Білий дім анонсував візит прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали до Сполучених Штатів 15 квітня, під час якого той проведе переговори з Байденом.
Крім того, цього тижня Байден зустрічався з президентом Польщі Анджеєм Дудою і прем’єром Дональдом Туском.