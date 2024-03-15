Байден в День Святого Патрика примет премьера Ирландии в Белом доме

Президент США Джо Байден примет премьер-министра Ирландии Лео Варадкара в пятницу на ежегодном мероприятии по случаю Дня Святого Патрика в Белом доме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Варадкар отправляется в Вашингтон на фоне того, что часть ирландской делегации бойкотирует это мероприятие из-за отношения Байдена к войне Израиля в секторе Газа.

Сам ирландский премьер сказал, что воспользуется случаем, чтобы рассказать Байдену о том, "что чувствует ирландский народ" по поводу войны на Ближнем Востоке.

"А именно: мы хотим немедленного прекращения огня, прекращения убийств, освобождения заложников без всяких условий, поставки продовольствия и медикаментов в Газу", – отметил он.

Ирландия традиционно является одним из самых яростных критиков политики Израиля в отношении палестинцев.

Белый дом сообщил, что Байден обсудит с премьером Ирландии поддержку Украины, координацию действий в отношении войны на Ближнем Востоке и подтвердит свою поддержку Белфастского соглашения/Соглашения Страстной пятницы.

Байден часто говорит о своем ирландском происхождении и любит цитировать ирландских поэтов.

В понедельник Белый дом анонсировал визит премьер-министра Чехии Петра Фиалы в Соединенные Штаты 15 апреля, во время которого тот проведет переговоры с Байденом.

Кроме того, на этой неделе Байден встречался с президентом Польши Анджеем Дудой и премьером Дональдом Туском.