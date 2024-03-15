МЗС Молдови: Ми маємо, чим натиснути на Придністров'я, але не хочемо задіювати ці важелі

У Молдові заявили, що мають важелі впливу на невизнане Придністров'я, але не хотіли б 'їх використовувати.

Про це глава МЗС Молдови Міхай Попшой сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

Він високо оцінив спільний з Україною контроль над кордоном.

"Ми прагнули цього багато років. Тепер, на щастя, він вже діє. Отже, ми разом з українськими партнерами контролюємо все, що в'їжджає через кордон до Придністровського регіону Молдови і виїжджає з нього", – зазначив міністр.

"При цьому ми щиро кажемо, що не прагнемо жодних криз чи гуманітарних проблем. Ми пропускаємо у Придністров’я все, що потрібне регіону", – сказав Попшой.

За його словами, в Кишиневі є бажання, щоби придністровці відчували ще більше переваг, отримували більше послуг: "А у відповідь ми чекаємо від регіону кроків до мирної реінтеграції з Молдовою".

Міністр зазначив, що у влади Молдови є важелі впливу на Придністров’я, але "ми не прагнемо неодмінно задіяти ці важелі для якоїсь ескалації, а скоріше бачимо їх як стимул для мирного врегулювання".

"Зараз у нас з’являються нові можливості. Зі зміною ситуації щодо контролю над кордоном нові стимули, які створила європейська інтеграція, а також диверсифікація енергопостачання, яка ліквідувала нашу залежність від "Газпрому", – все це створило ґрунт та реальну надію на мирну реінтеграцію", – сказав Попшой.

Він також наголосив, що старі невдачі у жодному разі не мають штовхати до альтернативних шляхів: "Бо ми не бачимо альтернативи мирному вирішенню конфлікту".

Нагадаємо, 28 лютого так звані "депутати" усіх рівнів у невизнаному Придністров’ї зібралися на з’їзд і на ньому ухвалили заклик до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови", звернувшись також до низки міжнародних організацій.

В уряді Молдови назвали пропагандистськими заяви у заклику з’їзду "депутатів" невизнаного Придністров’я до Росії, де вони звинуватили Молдову в тиску та "економічній війні".

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