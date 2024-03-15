МИД Молдовы: У нас есть чем надавить на Приднестровье, но мы не хотим задействовать эти рычаги

В Молдове заявили, что у них есть рычаги влияния на непризнанное Приднестровье, но они не хотели бы их использовать.

Об этом глава МИД Молдовы Михай Попшой сказал в интервью "Европейской правде".

Министр отметил, что у властей Молдовы есть рычаги влияния на Приднестровье, но "мы не стремимся непременно задействовать эти рычаги для какой-то эскалации, а скорее видим в них стимул для мирного урегулирования".

"Сейчас у нас появляются новые возможности. С изменением ситуации по контролю над границей новые стимулы, которые создала европейская интеграция, а также диверсификация энергоснабжения, что ликвидировало нашу зависимость от "Газпрома", – все это создало почву и реальную надежду на мирную реинтеграцию", – сказал Попшой.

Он также отметил, что прежние неудачи ни в коем случае не должны толкать к альтернативным путям: "Потому что мы не видим альтернативы мирному решению конфликта".

Министр отдельно высоко оценил совместный с Украиной контроль над границей.

"Мы стремились к этому много лет. Теперь, к счастью, он уже действует. Мы вместе с украинскими партнерами контролируем все, что въезжает через границу в Приднестровский регион Молдовы и выезжает из него", – отметил министр.

"При этом мы искренне говорим, что не хотим никаких кризисов или гуманитарных проблем. Мы пропускаем в Приднестровье все, что нужно региону", – сказал Попшой.

По его словам, у Кишинева есть желание, чтобы приднестровцы ощущали еще больше преимуществ, получали больше услуг: "А в ответ мы ждем от региона шагов к мирной реинтеграции с Молдовой".

Напомним, 28 февраля так называемые "депутаты" всех уровней в непризнанном Приднестровье собрались на съезд и на нем приняли призыв к России с просьбой "защиты от давления Молдовы", обратившись также к ряду международных организаций.

В правительстве Молдовы назвали пропагандистскими заявления в призыве съезда "депутатов" непризнанного Приднестровья к России, где они обвинили Молдову в давлении и "экономической войне".

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