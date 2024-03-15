Министры ЕС на следующей неделе могут обсудить идею отправки войск в Украину

На заседании министров иностранных дел стран Европейского Союза 18 марта может быть поднята тема отправки западных войск в Украину.

Об этом на брифинге 15 марта заявил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

Комментируя идею отправки войск в Украину, европейский чиновник отметил, что стратегия ЕС – "реагировать на события в соответствии с тем, как развивается ситуация".

"Мы это делаем еще с 24 февраля: сразу на второй день (полномасштабного вторжения. – Ред.) высокий представитель (ЕС Жозеп Боррель. – Ред.) попросил сотни миллионов евро на вооружение Украины. И потом мы решали, какие виды оружия. Это долгий-долгий путь", – отметил он.

"Поэтому увидим. Здесь нельзя сказать "да" или "нет" ни об одной вещи: это огромная война", – добавил чиновник ЕС.

Он не смог сказать, будут ли главы МИД в понедельник пытаться сформировать общую позицию по этому вопросу, но отметил, что в Совете Евросоюза следят за соответствующими дискуссиями.

Накануне французский президент Эмманюэль Макрон, комментируя затронутую им идею отправки западных войск в Украину, подчеркнул, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

Французские политики набросились на Макрона после его свежего интервью о поддержке Украины.

Подробнее об этом – в статье: Урок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею отправить войска в Украину.