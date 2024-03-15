Біля берегів Туреччини затонув човен з мігрантами: щонайменше 22 загиблих

Біля берегів Туреччини в Егейському морі затонув гумовий човен з мігрантами, внаслідок чого загинуло щонайменше 22 особи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Крім того, берегова охорона Туреччини врятувала двох мігрантів з моря біля міста Ечеабат в провінції Чанаккале, ще двоє самостійно дісталися берега і повідомили про це владу.

За даними місцевої влади, наразі важко встановити, скільки всього людей перебувало у човні.

Зазначається, що серед загиблих – семеро дітей, причому є немовлята.

Про національність мігрантів наразі не повідомляється. Вони намагалися дістатися грецького острова Самотрак.

У пошуково-рятувальній місії були задіяні вісімнадцять рятувальних човнів, літак, два вертольоти і безпілотник. Карети швидкої допомоги перебували в режимі очікування в сусідньому порту.

Раніше стало відомо, що двоє людей загинули під час спроби дістатися до іспанських Канарських островів човном, у якому загалом перебували 40 мігрантів.

Минулого тижня чотири мігранти були знайдені мертвими і 64 були врятовані після того, як вони човном намагались дістатись з африканської Мавританії до Канарських островів.