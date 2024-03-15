У берегов Турции затонула лодка с мигрантами: по меньшей мере 22 погибших

У берегов Турции в Эгейском море затонула резиновая лодка с мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Кроме того, береговая охрана Турции спасла двух мигрантов из моря возле города Эчеабат в провинции Чанаккале, еще двое самостоятельно добрались до берега и сообщили об этом властям.

По данным местных властей, пока трудно установить, сколько всего людей находилось в лодке.

Отмечается, что среди погибших – семеро детей, причем есть младенцы.

О национальности мигрантов пока не сообщается. Они пытались добраться до греческого острова Самотрак.

В поисково-спасательной миссии были задействованы восемнадцать спасательных лодок, самолет, два вертолета и беспилотник. Кареты скорой помощи находились в режиме ожидания в соседнем порту.

Ранее стало известно, что два человека погибли при попытке добраться до испанских Канарских островов на лодке, в которой в целом находились 40 мигрантов.

На прошлой неделе четыре мигранта были найдены мертвыми и 64 были спасены после того, как они на лодке пытались добраться из африканской Мавритании до Канарских островов.