У берегов Турции затонула лодка с мигрантами: по меньшей мере 22 погибших
У берегов Турции в Эгейском море затонула резиновая лодка с мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Кроме того, береговая охрана Турции спасла двух мигрантов из моря возле города Эчеабат в провинции Чанаккале, еще двое самостоятельно добрались до берега и сообщили об этом властям.
По данным местных властей, пока трудно установить, сколько всего людей находилось в лодке.
Отмечается, что среди погибших – семеро детей, причем есть младенцы.
О национальности мигрантов пока не сообщается. Они пытались добраться до греческого острова Самотрак.
В поисково-спасательной миссии были задействованы восемнадцать спасательных лодок, самолет, два вертолета и беспилотник. Кареты скорой помощи находились в режиме ожидания в соседнем порту.
Ранее стало известно, что два человека погибли при попытке добраться до испанских Канарских островов на лодке, в которой в целом находились 40 мигрантов.
На прошлой неделе четыре мигранта были найдены мертвыми и 64 были спасены после того, как они на лодке пытались добраться из африканской Мавритании до Канарских островов.