Кулеба і Блінкен поговорили про розблокування подальшої допомоги США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що під час дзвінка подякував Блінкену за наданий США останній пакет допомоги та наголосив на необхідності забезпечити постійну військову допомогу з боку США та інших союзників, зокрема боєприпасами для ППО та артилерії.

I spoke with @SecBlinken and thanked the United States for the recent military aid package, which will help our people resist Russian aggression.



I emphasized the need and urgency of continued U.S. and international support for Ukraine, including air defense and artillery… March 16, 2024

Він зазначив, що говорили зокрема про схвалення додаткового фінансування на підтримку України. Як відомо, це питання ще з осені "застрягло" у Конгресі через суперечки між республіканцями і демократами щодо політики протидії міграції на південному кордоні США та через незгоду частини республіканців, у тому числі спікера Палати представників, далі надавати Україні безповоротну допомогу.

"Ми не можемо дозволити Росії використовувати затримки з допомогою для подальшого просування і створення ризику ще більшої війни для усієї Європи та всього демократичного світу", – наголосив Дмитро Кулеба.

"Україна за останні роки вже неодноразово демонструвала, що, маючи ддостатню підтримку, може завдавати Росії поразок на полі бою. Якщо США не зможуть продовжити підтримку України, це стане серйозним ударом по лідерській ролі США у світі та поставить під загрозу нацбезпеку США", – наголосив Дмитро Кулеба.

Він додав, що говорили також про очікувані результати майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні, що проходитиме влітку цього року.

Американська сторона ще не опублікувала комюніке за підсумками розмови.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що спікер Палати представників США Майк Джонсон фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами – щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.

Також він допустив, що допомогу Україні і Ізраїлю все ж розділять на окремі проєкти. Будь-який новий проєкт повинен буде отримати достатньо голосів і в Палаті представників, і у Сенаті.

Цього тижня Сполучені Штати вперше з грудня оголосили новий пакет допомоги для України на 300 млн доларів. Як пояснили, ці кошти з’явилися внаслідок несподіваної економії за контрактами з раніше профінансованих пакетів допомоги.