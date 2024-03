Кулеба і Блінкен поговорили про розблокування подальшої допомоги США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що під час дзвінка подякував Блінкену за наданий США останній пакет допомоги та наголосив на необхідності забезпечити постійну військову допомогу з боку США та інших союзників, зокрема боєприпасами для ППО та артилерії.

I spoke with @SecBlinken and thanked the United States for the recent military aid package, which will help our people resist Russian aggression.



I emphasized the need and urgency of continued U.S. and international support for Ukraine, including air defense and artillery…