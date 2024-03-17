Сійярто натякнув на підтримку кандидатури президента Румунії на посаду генсека НАТО

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повторив, що офіційний Будапешт не підтримає призначення очільника уряду Нідерландів на посаду генсека НАТО.

Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Agerpres.

Водночас Сійярто натякнув на можливу підтримку кандидатури румунського президента Клауса Йоганніса, заявивши, що "добре нарешті мати кандидата з Центральної Європи".

"Ми, безумовно, не збираємося підтримувати кандидатуру Марка Рютте. Ми не будемо його підтримувати! Як ми можемо підтримувати людину, яка раніше заявляла, що Угорщину треба поставити на коліна", – сказав угорський міністр.

"Водночас ми раді, що нарешті маємо кандидата з Центральної Європи. У НАТО ніколи раніше не було кандидата з Центральної Європи, тепер у нас є кандидат, і це хороша новина. Що з цього вийде, яким буде результат, ми ще не знаємо", – додав він.

На цей час найбільш імовірним кандидатом вважають Марка Рютте, який завершує роботу на посаді прем’єр-міністра Нідерландів. Проте і з його обранням можуть виникнути труднощі через позицію Угорщини й Туреччини, а також політичний вплив Дональда Трампа, який має реальні шанси перемогти на президентських виборах у США.

До того ж виклик Рютте кинув президент Румунії Клаус Йоганніс, який теж хоче поборотись за посаду генсека.

На цьому тлі міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш вважає, що Північноатлантичному альянсу не варто призначати Рютте на посаду генерального секретаря без попередньої "широкої дискусії" про майбутні виклики НАТО.

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