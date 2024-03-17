Сийярто намекнул на поддержку кандидатуры президента Румынии на должность генсека НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто повторил, что официальный Будапешт не поддержит назначение главы правительства Нидерландов на должность генсека НАТО.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres.

В то же время Сийярто намекнул на возможную поддержку кандидатуры румынского президента Клауса Йоханниса, заявив, что "хорошо наконец иметь кандидата из Центральной Европы".

"Мы, безусловно, не собираемся поддерживать кандидатуру Марка Рютте. Мы не будем его поддерживать! Как мы можем поддерживать человека, который ранее заявлял, что Венгрию надо поставить на колени", – сказал венгерский министр.

"В то же время мы рады, что наконец имеем кандидата из Центральной Европы. В НАТО никогда раньше не было кандидата из Центральной Европы, теперь у нас есть кандидат, и это хорошая новость. Что из этого получится, каким будет результат, мы еще не знаем", – добавил он.

В настоящее время наиболее вероятным кандидатом считают Марка Рютте, который завершает работу на посту премьер-министра Нидерландов. Однако и с его избранием могут возникнуть трудности из-за позиции Венгрии и Турции, а также политического влияния Дональда Трампа, который имеет реальные шансы победить на президентских выборах в США.

К тому же, вызов Рютте бросил президент Румынии Клаус Йоханнис, который тоже хочет побороться за пост генсека.

На этом фоне министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш считает, что Североатлантическому альянсу не стоит назначать Рютте на должность генерального секретаря без предварительной "широкой дискуссии" о будущих вызовах НАТО.

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