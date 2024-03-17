Розвідка Британії пояснила, чому впав експорт російської зброї у світі

Розвідка Великої Британії проаналізувала останній звіт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI), в якому йдеться про суттєве падіння експорту російської зброї у світі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді британського Міноборони за 17 березня.

Згідно з наведеними даними, російський експорт озброєнь впав на 53% у період між 2013-2018 та 2019-2023 роками.

Росія опустилася з другого на третє місце в глобальному рейтингу експорту озброєнь.

Обсяги експорту російських озброєнь у 2023 році були на 52% нижчими, ніж у 2022 році, а основну російську зброю у 2023 році отримали лише 12 країн порівняно з 31 країною у 2019 році.

У розвідці зазначають, що причиною падіння є низка факторів.

"Зокрема, це пов’язано з тим, що Росія надає пріоритет відправці техніки для бойових дій в Україні через постійні втрати на полі бою, а також зі зниженням купівельного попиту через ризик запровадження санкцій і глобальне засудження відповідальності Росії за війну", – йдеться в огляді.

Нещодавно британська розвідка розповідала про призначення нового головнокомандувача Чорноморського флоту РФ Александра Мойсеєва замість Ніколая Євменова та задачі, які стоять перед ним після низки втрат російських кораблів через атаки України.

Перед цим розвідка проаналізувала ситуацію на лінії фронту в Донецькі області, де фіксують сповільнення просування російських окупаційних військ.