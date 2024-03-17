Премьер Эстонии: Путин боится войны с НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждает, что президент РФ Владимир Путин пытается запугать западные общества, чтобы сдержать их действия, а на самом деле сам боится войны с НАТО.

Об этом она сказала в интервью BBC, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, хотя Путин хорошо умеет "сеять страх", его угрозы также следует воспринимать серьезно.

"Он угрожает ядерной войной уже длительное время. Но это лишь слова. Ему очень хорошо удается сеять страх в наших обществах. Он слушает, чего мы боимся, и если мы боимся ядерной войны, то он усиливает эти страхи. После этого наша общественность хочет сдержаться в своих действиях", – сказала Каллас.

Премьер Эстонии считает, что это своеобразная ловушка самосдерживания, потому что "если мы боимся, то мы начинаем сдерживать себя".

"А это то, чего хочет Путин", – говорит Каллас.

"Мы тоже должны задуматься над тем, чего боится Путин. А он на самом деле боится войны с НАТО. Он не хочет этого. Конечно, мы тоже этого не хотим", – добавила она.

Напомним, ранее Кая Каллас отказалась гарантировать, что эстонские Силы обороны не будут направлены в Украину.

Ранее президент Франции допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя отметил, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе. Во Франции позже объяснили, что об участии иностранных военных в боевых действиях речь не идет.

Слова французского президента вызвали бурную реакцию со стороны правительств многих стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не планируют отправлять своих военных в Украину.