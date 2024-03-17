Міністр оборони Іспанії: Мир в Європі під загрозою, балістична ракета з РФ здатна дістати і нас

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес звернулася із закликом до населення своєї країни у зв'язку з погрозами президента Росії Владіміра Путіна застосувати ядерну зброю.

Про це вона сказала в інтерв’ю газеті La Vanguardia, передає "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

"Сьогодні балістична ракета з Росії цілком може досягти Іспанії", – заявила Роблес.

"Я хотіла би звернутися до іспанського суспільства із закликом, тому що іноді у мене складається враження, що ми не усвідомлюємо тієї величезної небезпеки, яка існує в даний момент. І не лише в Україні, але й в Газі та в Сахелі, де я дуже песимістично дивлюся на ситуацію", – сказала вона.

Щодо прохання про переозброєння Європейського Союзу з боку деяких його лідерів, Роблес стверджує, що "загроза є тотальною і абсолютною. Достатньо лише послухати останні заяви Путіна, в яких він говорить про можливість ядерної агресії.

"Європа повинна усвідомлювати, що небезпека дуже близька, це не чиста гіпотеза, вона реальна. Країни, що межують з Росією, дуже добре це сприймають; можливо, ті з нас, хто живе на півдні, не мають такого усвідомлення" – зазначила Роблес.

"Ми повинні повністю усвідомлювати, що наші демократичні цінності і мир в Європі знаходяться під загрозою", – додала вона.

За словами Роблес, Іспанія продовжить робити все, що в її силах, щоб допомогти Україні.

"Підтримка України означає не лише захист її територіальної цілісності, але й щось набагато важливіше, а саме мир і цінності, які характеризують демократичне співіснування в Європі і яким явно загрожує Путін", – сказала вона.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас стверджує, що президент РФ Владімір Путін намагається залякати західні суспільства, щоб стримати їхні дії, а насправді ж сам боїться війни з НАТО.