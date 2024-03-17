Министр обороны Испании: Мир в Европе под угрозой, баллистическая ракета из РФ способна достать и нас

Министр обороны Испании Маргарита Роблес обратилась с призывом к населению своей страны в связи с угрозами президента России Владимира Путина применить ядерное оружие.

Об этом она сказала в интервью газете La Vanguardia, передает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

"Сегодня баллистическая ракета из России вполне может достичь Испании", – заявила Роблес.

"Я хотела бы обратиться к испанскому обществу с призывом, потому что иногда у меня складывается впечатление, что мы не осознаем той огромной опасности, которая существует в данный момент. И не только в Украине, но и в Газе и в Сахеле, где я очень пессимистично смотрю на ситуацию", – сказала она.

Относительно просьбы о перевооружении Европейского Союза со стороны некоторых его лидеров, Роблес утверждает, что "угроза является тотальной и абсолютной. Достаточно лишь послушать последние заявления Путина, в которых он говорит о возможности ядерной агрессии.

"Европа должна осознавать, что опасность очень близка, это не чистая гипотеза, она реальна. Страны, граничащие с Россией, очень хорошо это воспринимают; возможно, те из нас, кто живет на юге, не имеют такого осознания" – отметила Роблес.

"Мы должны полностью осознавать, что наши демократические ценности и мир в Европе находятся под угрозой", – добавила она.

По словам Роблес, Испания продолжит делать все, что в ее силах, чтобы помочь Украине.

"Поддержка Украины означает не только защиту ее территориальной целостности, но и нечто гораздо более важное, а именно мир и ценности, которые характеризуют демократическое сосуществование в Европе и которым явно угрожает Путин", – сказала она.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждает, что президент РФ Владимир Путин пытается запугать западные общества, чтобы сдержать их действия, а на самом деле сам боится войны с НАТО.