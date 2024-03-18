КНДР запустила балістичні ракети на тлі візиту Блінкена до Сеула

Північна Корея запустила балістичні ракети малої дальності в море вперше за два місяці у той час, як Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідує Сеул.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Reuters.

Південнокорейські військові заявили, що кілька ракет малої дальності пролетіли близько 300 км після того, як були випущені між 7:44 і 8:22 ранку у понеділок.

Ракети випустили з Пхеньяну, столиці Північної Кореї, вони впали біля східного узбережжя.

Південна Корея засудила ці запуски як "явну провокацію" і заявила, що ділиться інформацією про них зі Сполученими Штатами і Японією.

Міністерство оборони Японії заявило, що було запущено три ракети, які пролетіли близько 350 км з максимальною висотою 50 км.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда засудив ці запуски. "Серія дій Північної Кореї загрожує миру і безпеці нашого регіону і міжнародній спільноті і є абсолютно неприйнятною", – заявив Кісіда, назвавши запуск порушенням резолюцій ООН.

Протягом останніх тижнів північнокорейські військові проводять навчання із застосуванням звичайних озброєнь, часто під особистим наглядом лідера ізольованої держави Кім Чен Ина.

Блінкен відвідує Південну Корею для участі в конференції "Саміт за демократію", що є ініціативою президента США Джо Байдена, спрямованою на обговорення шляхів припинення відступу від демократії та ерозії прав і свобод у всьому світі.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, лідери ЄС цього тижня пропонуватимуть нові санкції проти КНДР за роль у допомозі РФ у загарбницькій війні проти України.

У Сеулі кажуть, що Росія могла отримати від КНДР до трьох мільйонів артилерійських снарядів.