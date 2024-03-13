ЗМІ: Лідери ЄС пропонуватимуть нові санкції проти Білорусі, КНДР та Ірану

Лідери країн Євросоюзу наступного тижня закликатимуть до запровадження нових санкцій проти Білорусі, Північної Кореї та Ірану через їхню роль у допомозі РФ в її загарбницькій війні проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

"Доступ Росії до чутливих компонентів і технологій, що мають важливе значення для ведення бойових дій, потрібно і надалі обмежувати", – йдеться в проєкті висновків саміту лідерів ЄС 21-22 березня, який опинився в розпорядженні агентства.

Згідно з документом, це включає в себе заходи щодо суб'єктів у третіх країнах, які сприяють цій незаконній торгівлі.

Лідери членів ЄС також обговорять прогрес у використанні заморожених активів російського центрального банку, йдеться в проєкті.

Вони також засудять нещодавнє рішення Ізраїлю дозволити будівництво ще 3500 будинків для своїх громадян на Західному березі річки Йордан, одній з двох основних палестинських територій поряд з Газою, вказують у документі.

Нагадаємо, 23 лютого Рада ЄС ухвалила тринадцятий пакет обмежувальних заходів проти Росії і тих, хто несе відповідальність за продовження війни проти України, а також тих, хто суттєво підтримує військові зусилля РФ.

Після цього ЗМІ повідомили, що Євросоюз розпочав роботу над наступним пакетом санкцій.

Водночас лідери "Групи семи" за підсумками онлайн-саміту 24 лютого наголосили, що продовжуватимуть позбавляти Росію доходів для ведення повномасштабної війни проти України та карати треті країни, які їй допомагають у цьому.