У Сеулі кажуть, що Росія могла отримати від КНДР до 3 млн артилерійських снарядів

Північна Корея продовжує постачати Росії артилерійські боєприпаси після домовленостей лідерів обох країн восени 2023 року, а північнокорейські заводи працюють на повну потужність для виконання замовлень для Москви.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Yonhap, напередодні, 26 лютого, заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік.

За словами посадовця, після зустрічі північнокорейського лідера Кім Чен Ина та російського президента Владіміра Путіна у вересні 2023 року Північна Корея відправила до РФ близько 6700 контейнерів.

Цієї кількості достатньо для розміщення приблизно трьох мільйонів артилерійських снарядів калібру 152 мм або 500 тисяч снарядів калібру 122 мм.

В обмін на постачання до Росії снарядів, за словами голови Міноборони Південної Кореї, КНДР отримує продовольство та інші речі першої потреби, а також сировину й запчастини, що використовуються у виробництві зброї.

"Схоже, що найбільша частка (поставок із Росії до КНДР. – Ред.) припадає на продукти харчування, що, як вважається, стабілізувало ціни на продовольство в Північній Кореї, а також на інші товари першої потреби", – сказав Шин.

На його думку, якщо залежність Росії від північнокорейських боєприпасів і озброєнь зростатиме, масштаби російської військово-технічної допомоги в майбутньому, ймовірно, розширяться.

Нагадаємо, британська дослідницька організація Conflict Armament Research виявила сотні компонентів виробництва європейських та американських компаній у балістичній ракеті, яку Північна Корея передала Росії для удару по Україні.

В останньому, 13-му пакеті санкцій Євросоюзу проти Росії присутній також міністр оборони КНДР.