КНДР запустила баллистические ракеты на фоне визита Блинкена в Сеул

Северная Корея запустила баллистические ракеты малой дальности в море впервые за два месяца в то время, как Государственный секретарь США Энтони Блинкен посещает Сеул.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Reuters.

Южнокорейские военные заявили, что несколько ракет малой дальности пролетели около 300 км после того, как были выпущены между 7:44 и 8:22 утра в понедельник.

Ракеты выпустили из Пхеньяна, столицы Северной Кореи, они упали у восточного побережья.

Южная Корея осудила эти запуски как "явную провокацию" и заявила, что делится информацией о них с Соединенными Штатами и Японией.

Министерство обороны Японии заявило, что было запущено три ракеты, которые пролетели около 350 км с максимальной высотой 50 км.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил эти запуски. "Серия действий Северной Кореи угрожает миру и безопасности нашего региона и международному сообществу и является абсолютно неприемлемой", – заявил Кисида, назвав запуск нарушением резолюций ООН.

В течение последних недель северокорейские военные проводят учения с применением обычных вооружений, часто под личным наблюдением лидера изолированного государства Ким Чен Ына.

Блинкен посещает Южную Корею для участия в конференции "Саммит за демократию", что является инициативой президента США Джо Байдена, направленной на обсуждение путей прекращения отступления от демократии и эрозии прав и свобод во всем мире.

Напомним, по данным СМИ, лидеры ЕС на этой неделе будут предлагать новые санкции против КНДР за роль в помощи РФ в захватнической войне против Украины.

В Сеуле говорят, что Россия могла получить от КНДР до трех миллионов артиллерийских снарядов.