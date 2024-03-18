МИД Польши: "Выборы" в России честными и свободными не являются 

Президентские "выборы" в России нельзя считать законными, свободными и честными, поскольку голосование проходило в условиях жесточайших репрессий против населения, что сделало невозможным свободный демократический выбор.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Польши, обнародованном 17 марта, пишет "Европейская правда".

В МИД Польши отметили, что, вопреки международному праву, "выборы" были организованы и на временно оккупированных территориях Украины, а также в молдавском Приднестровье и принадлежащих Грузии регионах Цхинвал/Южная Осетия и Абхазия.

"Таким образом организованные "выборы" нельзя считать законными, свободными и честными", – заявили в министерстве.

Кроме того, отмечается в заявлении, последовательное введение репрессивного законодательства, ограничивающего гражданские свободы и права, политически мотивированные уголовные дела и недопуск к участию в выборах кандидатов, которые выражают антивоенные взгляды, означает, что эти "выборы" нельзя считать ни свободными, ни честными.

"Польша последовательно и решительно осуждает подобные действия. Мы также возражаем против недопуска независимых российских наблюдателей к участию в наблюдении за процессом голосования и неприглашения наблюдателей ОБСЕ", – сказано в заявлении.

Особого осуждения заслуживает незаконное решение кремлевских властей о проведении выборов на временно оккупированных украинских территориях, заявили в Варшаве.

"Польша не признает организацию и результаты "выборов" на этих территориях. Россия должна понести ответственность за их организацию и проведение на украинских территориях", – подчеркнули дипломаты

Накануне МИД Германии заявил, что российские "выборы" на оккупированных территориях Украины являются недействительными и очередным нарушением международного права.

Соединенные Штаты еще в пятницу осудили организацию Россией "выборов" на оккупированных территориях.

В совместном заявлении осуждение выразили и почти 60 стран ООН.