Лідер боснійських сербів привітав Путіна з "переобранням"

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік привітав Владіміра Путіна з "переконливою перемогою".

Як пише "Європейська правда", привітання він опублікував у своєму Twitter (X).

Мілорад Додік, який є президентом Республіки Сербської – ентитету у складі Боснії і Герцеговини, – майже одразу після завершення "голосування" у Росії привітав Путіна з перемогою, супроводивши пост спільним фото з Путіним.

Пети мандат на челу Руске Федерације, освојен убједљивом побједом на предсједничким изборима, потврда је да предсједник Владимир Путин има огромно повјерење руског народа и да земљу води у правом смјеру.



Побједа предсједника Путина дочекана је с радошћу и међу српским народом,… pic.twitter.com/I1xvEa1qBE March 17, 2024

"П’ятий мандат на чолі РФ, здобутий впевненою перемогою на президентських виборах, – це підтвердження того, що президент Владімір Путін має величезну довіру російського народу і веде країну у правильному напрямку", – заявив лідер боснійських сербів.

Він заявив, що це "радісна новина для сербського народу", тому що Путіна вважають "видатним державним діячем" і союзником, та додав компліменти, що росіяни обрали "відповідального і мудрого державного діяча", і побажав Путіну "наполегливості на шляху порятунку Росії і забезпечення миру і кращого майбутнього для всього світу".

Як зазначає "Балканський оглядач", на російські "вибори" їздили троє представників БіГ у ролі спостерігачів.

Це Мірослав Вуїчич, депутат Палати представників парламенту Боснії і Герцеговини Срджан Мазаліца (фото 1), депутат Народної Скупщини Республіки Сербської та радник голови Народної Скупщини Республіки Сербської Сініша Відович.

Всі троє є членами партій правлячої коаліції в Республіці Сербській – Вуїчич і Мазаліца з Союзу незалежних соціал-демократів (SNSD) (лідер Мілорад Додік), а Відович є членом партії "Єдина Сербська".

Сам голова Народної Скупщини РС Ненад Стевандич перебуває в ці дні із візитом в Москві (фото 2). Він повідомив про домовленості та підписання угоди в Держдумі РФ.

Тим часом вже низка держав заявили, що організоване в Росії волевиявлення не можна вважати демократичними виборами.

Президент Євроради ще у перший день голосування саркастично привітав Путіна з майбутньою безальтернативною "перемогою".