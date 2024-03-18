Лидер боснийских сербов поздравил Путина с "переизбранием"
Лидер боснийских сербов Милорад Додик поздравил Владимира Путина с "убедительной победой".
Как пишет "Европейская правда", поздравление он опубликовал в своем Twitter (X).
Милорад Додик, президент Республики Сербской – энтитета в составе Боснии и Герцеговины, – почти сразу после завершения "голосования" в России поздравил Путина с победой, сопроводив пост совместным фото с Путиным.
Пети мандат на челу Руске Федерације, освојен убједљивом побједом на предсједничким изборима, потврда је да предсједник Владимир Путин има огромно повјерење руског народа и да земљу води у правом смјеру.– Милорад Додик (@MiloradDodik) March 17, 2024
Побједа предсједника Путина дочекана је с радошћу и међу српским народом,… pic.twitter.com/I1xvEa1qBE
"Пятый мандат во главе РФ, полученный уверенной победой на президентских выборах, – это подтверждение того, что президент Владимир Путин имеет огромное доверие российского народа и ведет страну в правильном направлении", – заявил лидер боснийских сербов.
Он заявил, что это "радостная новость для сербского народа", потому что Путина считают "выдающимся государственным деятелем" и союзником, и добавил комплимент, что россияне выбрали "ответственного и мудрого государственного деятеля", и пожелал Путину "настойчивости на пути спасения России и обеспечения мира и лучшего будущего для всего мира".
Как отмечает "Балканский обозреватель", на российские "выборы" ездили трое представителей БиГ в качестве наблюдателей.
Это Мирослав Вуичич, депутат Палаты представителей парламента Боснии и Герцеговины Срджан Мазалица, депутат Народной Скупщины Республики Сербской и советник председателя Народной Скупщины Республики Сербской Синиша Видович.
Все трое являются членами партий правящей коалиции в Республике Сербской – Вуичич и Мазалица из Союза независимых социал-демократов (SNSD) (лидер Милорад Додик), а Видович является членом партии "Единая Сербская".
Сам председатель Народной Скупщины РС Ненад Стевандич находится в эти дни с визитом в Москве. Он сообщил о договоренностях и подписании соглашения в Госдуме РФ.
Между тем уже ряд государств заявили, что организованное в России волеизъявление нельзя считать демократическими выборами.
Президент Евросовета еще в первый день голосования саркастически поздравил Путина с предстоящей безальтернативной "победой".