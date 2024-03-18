Лидер боснийских сербов поздравил Путина с "переизбранием"

Лидер боснийских сербов Милорад Додик поздравил Владимира Путина с "убедительной победой".

Как пишет "Европейская правда", поздравление он опубликовал в своем Twitter (X).

Милорад Додик, президент Республики Сербской – энтитета в составе Боснии и Герцеговины, – почти сразу после завершения "голосования" в России поздравил Путина с победой, сопроводив пост совместным фото с Путиным.

Пети мандат на челу Руске Федерације, освојен убједљивом побједом на предсједничким изборима, потврда је да предсједник Владимир Путин има огромно повјерење руског народа и да земљу води у правом смјеру.



Побједа предсједника Путина дочекана је с радошћу и међу српским народом,… pic.twitter.com/I1xvEa1qBE March 17, 2024

"Пятый мандат во главе РФ, полученный уверенной победой на президентских выборах, – это подтверждение того, что президент Владимир Путин имеет огромное доверие российского народа и ведет страну в правильном направлении", – заявил лидер боснийских сербов.

Он заявил, что это "радостная новость для сербского народа", потому что Путина считают "выдающимся государственным деятелем" и союзником, и добавил комплимент, что россияне выбрали "ответственного и мудрого государственного деятеля", и пожелал Путину "настойчивости на пути спасения России и обеспечения мира и лучшего будущего для всего мира".

Как отмечает "Балканский обозреватель", на российские "выборы" ездили трое представителей БиГ в качестве наблюдателей.

Это Мирослав Вуичич, депутат Палаты представителей парламента Боснии и Герцеговины Срджан Мазалица, депутат Народной Скупщины Республики Сербской и советник председателя Народной Скупщины Республики Сербской Синиша Видович.

Все трое являются членами партий правящей коалиции в Республике Сербской – Вуичич и Мазалица из Союза независимых социал-демократов (SNSD) (лидер Милорад Додик), а Видович является членом партии "Единая Сербская".

Сам председатель Народной Скупщины РС Ненад Стевандич находится в эти дни с визитом в Москве. Он сообщил о договоренностях и подписании соглашения в Госдуме РФ.

Между тем уже ряд государств заявили, что организованное в России волеизъявление нельзя считать демократическими выборами.

Президент Евросовета еще в первый день голосования саркастически поздравил Путина с предстоящей безальтернативной "победой".