Чеський перевізник RegioJet із 27 березня запустить другий маршрут до України

Чеський залізничний оператор RegioJet з 27 березня запускає другу лінію до України через Словаччину до Чопа на додаток до наявної через польський Перемишль.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

З урахуванням пересадки в Чопі, тривалість поїздки з Праги до Києва становитиме приблизно 22 години, можливі варіанти як зі спальними місцями, так і без, а також опція спеціальних спальних купе для жінок і дітей.



Виїзд із Чопа або Праги – у другій половині дня, заявлена тривалість подорожі на цьому сегменті – близько 13 годин. Вагони з Чопа прямуватимуть у складі поїзда Прага – Кошице, що складається з 18 вагонів.



Вартість квитків варіюється від 18,9 до 67,9 євро з урахуванням харчування.



Власник RegioJet Радим Янчура в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" зазначав, що рейс Чоп-Прага матиме три вагони на 140 місць, із них 80 – у спальних вагонах, 60 – у вагонах із сидячими місцями.



Янчура уточнив, що RegioJet отримуватиме доходи від перевезень, але вноситиме для "Укрзалізниці" плату за доступ до інфраструктури.

У жовтні повідомлялося, що чеська транспортна компанія Regiojet планує відкрити нове пряме залізничне сполучення між польським прикордонним містом Перемишль і Ганновером.

Нагадаємо, 3 вересня з України до Польщі почав курсувати новий потяг за маршрутом Київ – Хелм.