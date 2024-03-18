Чешский перевозчик RegioJet с 27 марта запустит второй маршрут в Украину

Чешский железнодорожный оператор RegioJet с 27 марта запускает вторую линию в Украину через Словакию в Чоп в дополнение к имеющейся через польский Перемышль.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

С учетом пересадки в Чопе, продолжительность поездки из Праги в Киев составит примерно 22 часа, возможны варианты как со спальными местами, так и без, а также опция специальных спальных купе для женщин и детей.

Выезд из Чопа или Праги – во второй половине дня, заявленная продолжительность путешествия на этом сегменте – около 13 часов. Вагоны из Чопа будут следовать в составе поезда Прага – Кошице, состоящего из 18 вагонов.

Стоимость билетов варьируется от 18,9 до 67,9 евро с учетом питания.

Владелец RegioJet Радим Янчура в интервью агентству "Интерфакс-Украина" отмечал, что рейс Чоп – Прага будет иметь три вагона на 140 мест, из них 80 – в спальных вагонах, 60 – в вагонах с сидячими местами.

Янчура уточнил, что RegioJet будет получать доходы от перевозок, но будет вносить для "Укрзалізниці" плату за доступ к инфраструктуре.

В октябре сообщалось, что чешская транспортная компания Regiojet планирует открыть новое прямое железнодорожное сообщение между польским пограничным городом Перемышль и Ганновером.

Напомним, 3 сентября из Украины в Польшу начал курсировать новый поезд по маршруту Киев – Хелм.