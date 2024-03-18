Генсек НАТО про "вибори" Путіна: Ані вільні, ані чесні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив проведення Росією президентських "виборів" в окупованих частинах України і Грузії.

Як передає "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції з прем’єром Грузії Іраклієм Кобахідзе у Тбілісі.

"Організація Росією виборів в окупованих частинах Грузії і України є абсолютно незаконною.

А президентські вибори в Росії явно не були ані вільними, ані чесними", – заявив Столтенберг.

Він також повторив заклик до РФ скасувати визнання грузинських територій як незалежних держав.

Також генсек НАТО заявив, про складні виклики у сфері безпеки, які стоять перед Грузією.

"Країни-члени НАТО надають 99 відсотків усієї військової допомоги Україні. І наші партнери також відіграють ключову роль.

Я вітаю те, що Грузія приймає тисячі українських біженців і надає критично важливу гуманітарну і фінансову допомогу. Водночас ми можемо і повинні робити більше, щоб зупинити цикл російської агресії", – зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, Євросоюз розкритикував російські "вибори президента" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.

Низка держав Східної Європи та Британія заявили, що російські "вибори" неможливо вважати вільними й чесними, а глава Міноборони Британії порівняв Путіна з радянським диктатором Сталіним.