В Іспанії внаслідок ДТП з наїздом вантажівки на поліцію загинули шестеро осіб

Біля іспанської Севільї в ніч на вівторок сталася ДТП, внаслідок якої загинули шестеро людей, серед яких двоє правоохоронців.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Рано-вранці, близько 4:40 за місцевим часом, вантажівка з комерційним вантажем – врожаєм помідорів – наїхала на блокпост поліції на 25-му кілометрі траси на південь від Севільї, де правоохоронці вибірково зупиняли автомобілі у рамках заходів протидії наркоторгівлі.

Фото: Цивільна гвардія Фото: Цивільна гвардія

За джерелами у правоохоронних органах, водій здійснив несподіваний маневр і наїхав на поліцію та інші зупинені цивільні автомобілі. Співрозмовники кажуть, що, найімовірніше, причиною ДТП стала "втома, сон або помилка".

Внаслідок наїзду загинули двоє правоохоронців та четверо звичайних громадян, авто яких теж зупинили для перевірки. Водій вантажівки і ще одна людина, що була в кабіні поруч з ним, лишились неушкодженими.

Фото: Paco Puentes

Слідчі намагаються з’ясувати, чи водій вантажівки на мить заснув і втратив контроль у той момент, коли проїжджав повз блокпост, за допомогою тахографа у вантажівці. Тести на алкогольне та наркотичне сп’яніння виявилися негативними.

Нагадаємо, на початку місяця у польському Щецині стався наїзд водія на групу пішоходів, постраждали два десятки людей. Шестеро постраждалих виявились громадянами України.